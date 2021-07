Claudio Bisio, una scelta coraggiosa contro il parere di tutti (Di mercoledì 21 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Claudio Bisio è uno dei volti più apprezzati del mondo dello spettacolo in Italia. Ecco come la sua carriera poteva essere messa a rischio. Tra i personaggi più importanti del mondo dello spettacolo italiano da nominare sicuramente Claudio Bisio, attore, conduttore televisivo, cabarettista, comico e doppiatore. Una carriera davvero molto soddisfacente, che lo ha visto Leggi su youmovies (Di mercoledì 21 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è uno dei volti più apprezzati del mondo dello spettacolo in Italia. Ecco come la sua carriera poteva essere messa a rischio. Tra i personaggi più importanti del mondo dello spettacolo italiano da nominare sicuramente, attore, conduttore televisivo, cabarettista, comico e doppiatore. Una carriera davvero molto soddisfacente, che lo ha visto

Advertising

fictionmediaset : RT @QuiMediaset_it: Stasera su #Canale5 il film con Claudio Bisio #Benvenutialsud - TeleConsiglio : E al Sud, come sapete, si piange due volte: quando si arriva e quando si va via. Lo abbiamo imparato anche con un f… - ilgiornale : Benvenuti al sud è il film con Claudio Bisio che si dimostra senz'altro attuale nel raccontare le spaccature che ri… - icaruskin_ : @sugarvvara quando non ha la parrucca di claudio bisio: - QuiMediaset_it : Stasera su #Canale5 il film con Claudio Bisio #Benvenutialsud -