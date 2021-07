Cartabia: “Processi mafia e terrorismo non andranno in fumo” (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Spesso si è detto in questi giorni che i Processi di mafia e terrorismo andranno in fumo. Non è così, perché i procedimenti puniti con l’ergastolo non sono soggetti ai termini dell’improcedibilità. E per i reati più gravi si prevede una possibilità di proroga”. Lo ha chiarito la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, al Question time alla Camera. “La riforma non è solo quella della prescrizione ma dell’intero processo penale e si inserisce in un quadro di i investimenti importanti sulle risorse umane”, ha quindi sottolineato la ministra. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Spesso si è detto in questi giorni che idiin. Non è così, perché i procedimenti puniti con l’ergastolo non sono soggetti ai termini dell’improcedibilità. E per i reati più gravi si prevede una possibilità di proroga”. Lo ha chiarito la ministra della Giustizia, Marta, al Question time alla Camera. “La riforma non è solo quella della prescrizione ma dell’intero processo penale e si inserisce in un quadro di i investimenti importanti sulle risorse umane”, ha quindi sottolineato la ministra. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

