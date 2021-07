Calcio: Inter, Socios.com nuovo partner maglia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Milano 21 lug. - (Adnkronos) - L'Inter annuncia una nuova importante partnership con Chiliz $CHZ, il leader mondiale tra i fornitori di tecnologia blockchain per l'industria dello sport e dell'intrattenimento. Attraverso questa partnership, il club promuoverà sulla maglia gara il Fan Token $Inter, che sarà presto lanciato sul mercato. Socios.com, il nuovo Global Main Jersey partner dei nerazzurri, diventerà un luogo di incontro digitale per la fanbase mondiale dell'Inter, una partnership che riflette la volontà del club di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Milano 21 lug. - (Adnkronos) - L'annuncia una nuova importanteship con Chiliz $CHZ, il leader mondiale tra i fornitori di tecnologia blockchain per l'industria dello sport e dell'intrattenimento. Attraverso questaship, il club promuoverà sullagara il Fan Token $, che sarà presto lanciato sul mercato..com, ilGlobal Main Jerseydei nerazzurri, diventerà un luogo di incontro digitale per la fanbase mondiale dell', unaship che riflette la volontà del club di ...

