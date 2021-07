Benvenuti al sud | Patch Adams o Come ti ammazzo il bodyguard? La tv del 21 luglio

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Per la prima serata in tv, mercoledì 21su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Superquark”, il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela. Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi. Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “tiil”; su RaiTre alle 21.20 “Sogno di una notte di mezza età”; su Canale5 alle 21.30 “al sud”; su Rai4 alle 21.20 “Terminator Salvation”; su La5 alle 21.10 “Scusa ma ti voglio sposare” e su Iris alle 20.55 ...