Belen sta meglio: “Ho una faccia tremenda” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ha spaventato un po’ tutti ieri Belen Rodriguez quando durante la registrazione di Tu si que vales ha avuto un malore. Hanno dovuto fermare tutto preoccupati per il mancamento della showgirl che solo dieci giorni fa ha dato alla luce sua figlia Luna Marì. Sono stati necessari per Belen ben tre flebo ed è stata lei stessa a raccontare tutto ieri sera quando finalmente è tornata in albergo. Forse anche un breve ricovero in ospedale per i controlli necessari. Belen ha confidato che era disidratata e che di certo stare con la sua bambina e altro riposo l’avrebbe rimessa in piedi. La showgirl ha forse chiesto troppo al suo corpo, a se stessa, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ha spaventato un po’ tutti ieriRodriguez quando durante la registrazione di Tu si que vales ha avuto un malore. Hanno dovuto fermare tutto preoccupati per il mancamento della showgirl che solo dieci giorni fa ha dato alla luce sua figlia Luna Marì. Sono stati necessari perben tre flebo ed è stata lei stessa a raccontare tutto ieri sera quando finalmente è tornata in albergo. Forse anche un breve ricovero in ospedale per i controlli necessari.ha confidato che era disidratata e che di certo stare con la sua bambina e altro riposo l’avrebbe rimessa in piedi. La showgirl ha forse chiesto troppo al suo corpo, a se stessa, ...

