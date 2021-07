Area Terminal, Perifano: “Servizi ai turisti e spazi verdi, non serve un altro palazzo” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “L’Area del Terminal? Attribuiamogli una funzione, quella dei Servizi per il turismo invece di realizzare un altro palazzo”. A pensarla così è Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di Alternativa per Benevento. Presso la sala conferenze dell’Una Hotel il Molino, Perifano si è confrontato nuovamente con la stampa sannita. Ad accompagnarlo, questa volta, Angelo Miceli e Pasquale Basile: l’appuntamento di stamattina si è rivelato utile, infatti, ad annunciare l’accordo tra ‘Benevento Città Aperta‘ e ‘Civica‘, movimenti che confluiranno ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “L’del? Attribuiamogli una funzione, quella deiper il turismo invece di realizzare un”. A pensarla così è Luigi Diego, candidato sindaco di Alternativa per Benevento. Presso la sala conferenze dell’Una Hotel il Molino,si è confrontato nuovamente con la stampa sannita. Ad accompagnarlo, questa volta, Angelo Miceli e Pasquale Basile: l’appuntamento di stamattina si è rivelato utile, infatti, ad annunciare l’accordo tra ‘Benevento Città Aperta‘ e ‘Civica‘, movimenti che confluiranno ...

Advertising

anteprima24 : ** Area Terminal, Perifano: 'Servizi ai turisti e spazi verdi, non serve un altro palazzo' **… - CTAairport : RT @GazzdelCalatino: Test Covid all’aeroporto di Catania: apre l’area all’interno del terminal B - fabion54 : Torna l’area Covid Test in aeroporto, stavolta al Terminal B - BLQairport : Buona serata, sei in partenza o in arrivo e devi fare il tampone? ??Ti ricordiamo che il nostro punto tamponi è sta… - GazzdelCalatino : Test Covid all’aeroporto di Catania: apre l’area all’interno del terminal B -

Ultime Notizie dalla rete : Area Terminal Restyling Terminal, Civica e Città Aperta e il progetto Chiariotti Carbone ...con superamento del dislivello che oggi separa il terminal da Piazza Risorgimento. Secondo Chiariotti e Carbone anche Piazza Risorgimento diverrà in parte un parco pubblico eliminando proprio l'area ...

Controlli anti - Covid per i passeggeri: nuovo punto tamponi all'aeroporto Canova TREVISO - Scattano i controlli anti - Covid per i 1.500 passeggeri che ogni giorno atterranno all'aeroporto di Treviso. L'Usl della Marca sta per aprire un punto tamponi nell'area del terminal per consentire alle persone in arrivo di sottoporsi subito al test. Nelle ultime ore ci sono stati diversi incontri tra l'azienda sanitaria e Save/AerTre, la società che gestisce lo ...

Torna l'area Covid Test in aeroporto, stavolta al Terminal B Mobilita Catania Terminal Bus allo scalo di Garaguso-Grassano-Tricarico: interventi di realizzazione del nodo d’interscambio Dopo un lungo e difficile percorso burocratico, finalmente, potrà vedere la luce la stazione Terminal Bus allo scalo di Garaguso-Grassano-Tricarico. Nello specifico si tratta della realizzazione di un ...

Iris Buttinoni nuova Responsabile Marketing e Comunicazione Esterna di LSCT (Adnkronos) - La Spezia Container Terminal, Società del Gruppo Contship Italia ha chiamato Iris Buttinoni a far parte della squadra a diretto ...

...con superamento del dislivello che oggi separa ilda Piazza Risorgimento. Secondo Chiariotti e Carbone anche Piazza Risorgimento diverrà in parte un parco pubblico eliminando proprio l'...TREVISO - Scattano i controlli anti - Covid per i 1.500 passeggeri che ogni giorno atterranno all'aeroporto di Treviso. L'Usl della Marca sta per aprire un punto tamponi nell'delper consentire alle persone in arrivo di sottoporsi subito al test. Nelle ultime ore ci sono stati diversi incontri tra l'azienda sanitaria e Save/AerTre, la società che gestisce lo ...Dopo un lungo e difficile percorso burocratico, finalmente, potrà vedere la luce la stazione Terminal Bus allo scalo di Garaguso-Grassano-Tricarico. Nello specifico si tratta della realizzazione di un ...(Adnkronos) - La Spezia Container Terminal, Società del Gruppo Contship Italia ha chiamato Iris Buttinoni a far parte della squadra a diretto ...