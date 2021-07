A Voghera un assessore leghista uccide un marocchino. E la strategia social di Salvini va in cortocircuito (Di mercoledì 21 luglio 2021) Potevano tacere, usare prudenza o trovare gli accenti migliori della civiltà. E invece la Lega, la cui politica è sempre più comunicazione, calcolo, logaritmo da social media manager, ha rapidamente deciso di cavalcare la vicenda di Massimo Adriatici, l’assessore alla Sicurezza di Voghera, leghista, l’uomo che mercoledì nella sua città ha sparato per strada uccidendo un marocchino di trentanove anni, Youns El Boussetaoui, un senza fissa dimora con precedenti penali, uno dei tanti sbandati che – a quanto pare – rendono invivibili alcuni quartieri della città lombarda. Ed ecco il punto. Nella foga, ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Potevano tacere, usare prudenza o trovare gli accenti migliori della civiltà. E invece la Lega, la cui politica è sempre più comunicazione, calcolo, logaritmo da social media manager, ha rapidamente deciso di cavalcare la vicenda di Massimo Adriatici, l’alla Sicurezza di, l’uomo che mercoledì nella sua città ha sparato per stradando undi trentanove anni, Youns El Boussetaoui, un senza fissa dimora con precedenti penali, uno dei tanti sbandati che – a quanto pare – rendono invivibili alcuni quartieri della città lombarda. Ed ecco il punto. Nella foga, ...

lauraboldrini : Su #Voghera bisogna attendere le indagini. Salvini invece ha già assolto #Adriatici perché è del suo partito. Mi… - stanzaselvaggia : L’assessore della Lega a Voghera è un ottimo testimonial per il referendum Lega sulla giustizia: chi sbaglia paga, senza inutili lungaggini. - peppeprovenzano : C'è un morto, la magistratura chiarirà. Ma un assessore che gira armato col colpo in canna e un leader che subito n… - OttoBlond : Cosa cazzo ci faceva un Assessore armato con colpo in canna mentre passeggia per il centro di #Voghera. Voghera non Caracas…. - fabrizioercole3 : RT @gadlernertweet: Il #razzismo si manifesta sempre così, come automatismo: lo riconosciamo nell'istinto programmato che induce @matteosal… -