A Voghera un assessore della Lega spara e uccide un marocchino di 39 anni nel corso di una lite. È stato arrestato. Salvini: "Altro che far west è legittima difesa" (Di mercoledì 21 luglio 2021) È stato arrestato l'assessore alla Sicurezza della Lega di Voghera, in provincia di Pavia, Massimo Adriatici, accusato di aver sparato mortalmente a un 39enne di nazionalità marocchina nel corso di una lite. Il fatto è accaduto intorno alle 22 di ieri, davanti a un bar che si affaccia su piazza Meardi. I carabinieri di Pavia stanno procedendo con le indagini per chiarire la dinamica della vicenda. Adriatici è assessore alla sicurezza nella Giunta di centrodestra guidata dalla sindaca Paola Garlaschelli.

stanzaselvaggia : L’assessore della Lega a Voghera è un ottimo testimonial per il referendum Lega sulla giustizia: chi sbaglia paga, senza inutili lungaggini. - AngeloCiocca : Quanto accaduto a #Voghera deve far riflettere. Se non fosse stato per un assessore leghista, intervenuto a difesa… - RaiNews : E' stato arrestato l'assessore della Lega di #Voghera (Pavia), Massimo Adriatici, accusato di aver sparato mortal… - 2019libertas : RT @grande_flagello: Accidentalmente giri con la pistola al bar Accidentalmente hai tolto la sicura Accidentalmente hai un colpo inserito A… - Ecatetriformis : RT @grande_flagello: Accidentalmente giri con la pistola al bar Accidentalmente hai tolto la sicura Accidentalmente hai un colpo inserito A… -