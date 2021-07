Vescovi divisi sulla messa in latino Qualcuno vieta le tovaglie di lino sull' altare | Antiche

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 20 luglio 2021) Se davvero l’obiettivo del motu proprio Traditionis custodes era quello di favorire l’unità della Chiesa, dopo tre giorni si può affermare che il risultato è l’opposto. Come prevedibile, del resto. Anche perché l’adesione al Concilio Vaticano II imposta per decreto ai diffidenti non può funzionare. Tre giorni in cui, legittimamente e stando all’articolato del motu proprio papale, idi tutto il globo hanno comunicato via Twitter se nelle rispettive diocesi sarebbe cambiato qualcosa o no. Così, se gli ultraconservatori hanno subito chiarito che a casa loro il Summorum Pontificum resta in vigore tale e quale e con tutti i permessi del caso, il liberal vescovo di ...