Tumore alla gola all' ad del Milan Gazidis

(Di martedì 20 luglio 2021) "Certamente non c'è mai un buon momento per una diagnosi di cancro - ha detto l'ad rossonero-. Ma fortunatamente sembra una forma molto curabile"

Gazzetta_it : Milan, Gazidis ha un tumore alla gola: “Sembra una forma curabile” - SkySport : Ivan Gazidis ha un tumore alla gola: il comunicato del Milan #SkySport #Milan #Gazidis - sportface2016 : +++#Milan, diagnosticato un carcinoma alla gola all'ad #Gazidis: 'Fiducioso che avrò un completo recupero dal tumore+++ - STnews365 : Milan, Gazidis choc: diagnosticato un tumore alla gola. L’ad rossonero procederà subito con le cure del caso e, com… - ultimenews24 : All'amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. Lo rende noto il… -

Ultime Notizie dalla rete : Tumore alla

Problemi di salute per il CEO del Milan, Ivan Gazidis, a cui è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. Lo ha annunciato il club rossonero in una nota ufficiale: ...All'amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. Lo rende noto il club rossonero in un comunicato sul proprio sito ufficiale. "AC Milan informa tutti ...