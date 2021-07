(Di martedì 20 luglio 2021): “? Chi è vaccinato deve entrare. Spalletti mi dà molta fiducia ma per fare pronostici sul Napoli bisogna capire chi andrà via. Su Hysaj e i tifosi della Lazio…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Sandro, giornalista. “? Al 100% chi è vaccinato deve entrare. I presidenti fanno bene a dire questa cosa. Poi però leggo che allo Spezia nasce un focolaio perché 2 giocatori sono no vax e rabbrividisco. I giocatori dovrebbero essere i primi a fare dei ...

Advertising

Enzovit : Sabatini e Nanni: ''Ritorno negli stadi? Si per i vaccinati e sui calciatori no vax'' -

Ultime Notizie dalla rete : Sabatini Nanni

GonfiaLaRete

... Mancini e Perrotta stagioni straordinarie che non torneranno più, per dirla allaMoretti. ... Le parole di, ovviamente, fanno testo molto più di quelle di qualsiasi tifoso . Il nodo, a ......sito dell'Accademia della Crusca o il volume 'Il sessismo nella lingua italiana' di Alma, ... Come ci ricordaMoretti: 'le parole sono importanti' e come sottolinea l'Accademia della ...Tutti i premi consegnati al 74esimo Festival di Cannes, nella cerimonia di chiusura di sabato 17 luglio. La vittoria va Titane di Julia Ducournau, annunciata in anticipo per errore da Spike Lee. Nient ...Le foto dei Maneskin vincitori di Eurovision 2021 guarda 864412 • di Spettacolo Fanpage Tutti i film italiani al Festival di Cannes 2021 Non manca il tricolore nel ricco programma del Festival di Cann ...