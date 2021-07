Regole e dati, la svolta fintech che serve all’Italia secondo Nicastro (Di martedì 20 luglio 2021) Un primo passo, ma forse serve qualcosa in più, o magari di diverso. La costituzione del comitato per il fintech, con modello sandbox (un ecosistema dove sperimentare le nuove tecnologie e applicazioni) sotto la regia del Tesoro e coordinato da Consob, Bankitalia e Ivass è senza dubbio il raggiungimento di un traguardo che è punto di partenza al tempo stesso. Però forse sarebbe l’ora di lavorare più sulle Regole, tentando la congiunzione tra finanza tradizionale e innovativa. La condivisione dei dati, ovvero l’open banking, sarebbe la vera operazione sistemica, dice a Formiche.net Roberto Nicastro, un ... Leggi su formiche (Di martedì 20 luglio 2021) Un primo passo, ma forsequalcosa in più, o magari di diverso. La costituzione del comitato per il, con modello sandbox (un ecosistema dove sperimentare le nuove tecnologie e applicazioni) sotto la regia del Tesoro e coordinato da Consob, Bankitalia e Ivass è senza dubbio il raggiungimento di un traguardo che è punto di partenza al tempo stesso. Però forse sarebbe l’ora di lavorare più sulle, tentando la congiunzione tra finanza tradizionale e innovativa. La condivisione dei, ovvero l’open banking, sarebbe la vera operazione sistemica, dice a Formiche.net Roberto, un ...

