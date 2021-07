Precari | Pmi e autonomi | ecco la riforma dei sussidi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Precari Pmi

ilmessaggero.it

... ampliando ae autonomi tutta una serie di tutele. Tra le tante spicca l'aumento del massimale dei trattamenti di integrazione salariale, che passerebbe per tutti a quasi 1.200 euro. ...... che le cattedre saranno tutte coperte, che il problema deitroverà un'adeguata soluzione, ... 'Deciso no al ddl Zan' Articolo successivo Nuovi incentivi per l'accesso al credito die ...Pronto al varo il piano per la riforma degli ammortizzatori sociali messo a punto dal ministro del Lavoro Andrea Orlando. Nell’ultimo documento di 22 pagine con slides e tabelle - che ...Nel complesso invece l'occupazione è stata stagnante (+1,4%). E c'è un problema di redditi. Fadda: "Lavoratori congelati dalla ...