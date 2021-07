Omofobia | emendamenti Nencini all' art 4 per ' rafforzare libertà di pensiero'

(Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug (Adnkronos) - Il senatore socialista Riccardoha presentato dueal Ddl Zan per modificare l'articolo 4 del provvedimento. Nel primo si introducono alcune modifiche, compreso un esplicito riferimento all'art. 21 della Costituzione, con lo scopo di "la previsione costituzionale sulladi". Con il secondo emendamento, si sostituisce integralmente l'articolo 4 con questa nuova formulazione: "Ai fini della presente legge, è fatta salva qualunque forma di manifestazione delche non configuri istigazione al compimento di atti ...

Ddl Zan, dalle lega 700 emendamenti: 'Li ritiriamo se il Pd d… DDL #ZAN presentati centinaia di emendamenti, 700 da parte della #LEGASALVINI. Vogliono affossare la Legge

Per il 21,5% perché vuole fare passare una legge contro l', ma si rende conto che necessita. Per il 10,9%, invece, perché è contro il ddl Zan e vuole farlo naufragare. Il restante ...Ddl Zan, oltre milleper cambiarlo La parte del leone la fa la Lega con 672, ai quali si aggiungono 20 solo dal senatore Roberto Calderoli. Ma a sorpresa anche Italia viva ...Roma, 20 lug Il senatore socialista Riccardo Nencini ha presentato due emendamenti al Ddl Zan per modificare l'articolo 4 del provvedimento. Nel primo si introd ...– continua sotto –. Così l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Mario Furore, commenta i recenti atti di violenza avvenuti in Campania ai danni di due coppie lesbiche. – continua sotto –. “La legg ...