Infarto per Antonio Rossi | il campione olimpico non è in pericolo di vita

Antonio Rossi, ex campione olimpico e mondiale di canoa, è attualmente ricoverato all'ospedale di Lecco perché è stato colpito da un Infarto negli scorsi giorni mentre si trovava in Veneto. Le sue condizioni non destano preoccupazioni, al punto che già nelle prossime ore potrebbe essere dimesso.

