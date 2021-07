iFixit contro Apple | Samsung e Microsoft | “Costruiscono i loro prodotti in modo da impedirne la riparazione”

(Di martedì 20 luglio 2021) Secondole grandi aziende di tecnologia producono consapevolmente iaffinché siano difficili da riparare.ricicla pezzi ancora nuovi pur di distribuirli, Varta non può vendere le batterie di ricambio degli auricolari, e il Surface dinon è riparabile....

...dovrà emanare normele restrizioni anti - concorrenziali che limitano la possibilità di affidarsi a riparazioni fai - da - te o di soggetti indipendenti. Credits immagine d'apertura:Lo ...... tra gli altri, anche dai professionisti delle riparazioni tech di. Inutile sottolineare ... Ci sono poi altri due "": il risultato estetico non certo accattivante e la perdita di ...Secondo iFixit le grandi aziende di tecnologia producono consapevolmente i prodotti affinché siano difficili da riparare. Apple ricicla pezzi ancora nuovi pur di distribuirli, Varta non può vendere le ...Kyle Wiens - co-fondatore e CEO di iFixitha riferito come aziende quali Apple, Samsung e Microsoft, a suo dire manipolino il design dei loro prodotti e impediscono di lavorare con le catene di approvv ...