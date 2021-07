Galli a muso duro contro Salvini | ' Libera scelta per i 40enni? Non so su quali presupposti parli'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Galli muso

Globalist.it

"Il virus - ha spiegatoa "Stasera Italia" - sta circolando su persone non vaccinate che hanno meno di quarant'anni. La variante Delta è in grado di infettare in maniera molto efficace anche ..."Il virus - ha spiegatoa "Stasera Italia" - sta circolando su persone non vaccinate che hanno meno di quarant'anni. La variante Delta è in grado di infettare in maniera molto efficace anche ...Il direttore del reparto di Malattie Infettive del Sacco a "Stasera Italia": "Virus ora circola su giovani non vaccinati" ...Il direttore del reparto di Malattie Infettive del Sacco a "Stasera Italia": "Virus ora circola su giovani non vaccinati" ...