Conte: "Giù le mani dal reddito di cittadinanza. A Draghi ho chiesto di prendere una posizione chiara"

Il reddito di cittadinanza non si tocca e il presidente del Consiglio Mario Draghi è stato sollecitato "a prendere una posizione chiara e ferma". Dopo gli ultimi attacchi alla misura di sostegno alle fasce più povere della popolazione, interviene direttamente il leader in pectore del M5s, Giuseppe Conte. Ieri Giorgia Meloni ha definito il reddito "come il metadone per i tossici": l'ultima uscita di un dibattito che Conte definisce "inquinato", facendo riferimento anche agli attacchi arrivati da Matteo Salvini e Matteo Renzi.

