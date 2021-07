Come vestire in bianco dalla testa ai piedi e non sembrare un gelataio (Di martedì 20 luglio 2021) D'acchito sembrerebbe facile: il bianco sta bene con tutto, non richiede grandi doti di abbinamento particolare, l'importante è riuscire a rimanere candidi il più lungo possibile. Il che è tutto vero, ma fino a un certo punto, perché se è vero che il bianco è il colore, o meglio il non colore, dell'estate per antonomasia, ci sono degli accorgimenti che è meglio tenere a mente, perché il rischio di sembrare dei perfetti gelatai, con tutto il rispetto per la categoria, è dietro l'angolo. Uno spunto interessante in questo senso è arrivato in questi giorni proprio dal Festival del cinema di Cannes, dove l'attore messicano Alejandro Speitzer ha ... Leggi su gqitalia (Di martedì 20 luglio 2021) D'acchito sembrerebbe facile: ilsta bene con tutto, non richiede grandi doti di abbinamento particolare, l'importante è riuscire a rimanere candidi il più lungo possibile. Il che è tutto vero, ma fino a un certo punto, perché se è vero che ilè il colore, o meglio il non colore, dell'estate per antonomasia, ci sono degli accorgimenti che è meglio tenere a mente, perché il rischio didei perfetti gelatai, con tutto il rispetto per la categoria, è dietro l'angolo. Uno spunto interessante in questo senso è arrivato in questi giorni proprio dal Festival del cinema di Cannes, dove l'attore messicano Alejandro Speitzer ha ...

starsqx : io: la cosa più importante di una persona per me è come si veste/lo stile. non mi importa dell'aspetto se non si sa… - Juventinainside : Ma che discorso è come si deve vestire...siamo tornati nel medioevo e non lo sapevo? ??????#TemptationIsland - yoongiraviolo : incredibile come secondo shein le persone curvy si possano vestire solo con pantaloni larghi che parono na tunica - jippityjj : RT @fuocoesangue: Il tipo di persone che odio di più sono quelle che si credono le più originali nel vestire, nei gusti musicali e cinemato…

