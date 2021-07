Calciomercato Inter, Inzaghi dice sì per Nandez: braccia di ferro col Cagliari (Di martedì 20 luglio 2021) Calciomercato Inter: Simone Inzaghi ha dato il via libera per l’acquisto di Nahitan Nandez, adesso i nerazzurri dovranno trattare con il Cagliari L’Inter in pressing su Nahitan Nandez per la fascia destra di Simone Inzaghi. L’uruguaiano è balzato in pole nelle preferenze del tecnico e della dirigenza e avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento in maglia nerazzurra. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 La trattativa però non è cosi semplice, in virtù della richiesta del Cagliari che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021): Simoneha dato il via libera per l’acquisto di Nahitan, adesso i nerazzurri dovranno trattare con ilL’in pressing su Nahitanper la fascia destra di Simone. L’uruguaiano è balzato in pole nelle preferenze del tecnico e della dirigenza e avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento in maglia nerazzurra. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 La trattativa però non è cosi semplice, in virtù della richiesta delche ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Inter, un attaccante per lo scudetto: idee Petagna e Scamacca 1 Due esterni e un attaccante per il bis scudetto. Simone Inzaghi ha grandi ambizioni, ha chiesto all'Inter rinforzi importanti dal mercato per puntare in alto , senza altre cessioni di peso dopo quella di Hakimi. Per il ruolo di laterale, oltre ai nomi di Nandez del Cagliari (che può fare anche la ...

Telles in, Perisic out? Nuova ipotesi per il futuro del croato L'interesse dell'Inter per Alex Telles , infatti, potrebbe far pensare all'addio di uno degli esterni sinistri. Secondo Calciomercato.com, l'indiziato numero uno è il croato Ivan Perisic , che ha un ...

