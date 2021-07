Bitonto | discarica di inerti per centomila metri cubi nel parco | sequestro e multa milionaria Guardia di finanza

(Di martedì 20 luglio 2021)abusiva dida costruzioni, secondo ladidi Lama Balice. La, stando alla contestazione, è da. Il ritenuto responsabile è statoto per circa tre milioni di euro, considerati a titolo di evasione dell’ecotassa per circa 140mila tonnellate di rifiuti. L'articolodiper...

abusiva di inerti da costruzioni, secondo la Guardia di finanza., parco di Lama Balice. La, stando alla contestazione, è da centomila metri cubi. Il ritenuto responsabile è stato multato per circa tre milioni di euro, considerati a titolo di ...... all'interno del Parco naturale regionale "Lama Balice', in territorio di(Bari). La Guardia di Finanza ha sequestrato una superficie di circa 10mila metri quadrati adibita a...Coldiretti: «Lo smaltimento illecito dei rifiuti pari al 28,7% delle infrazioni accertate sul totale nazionale» ...Sversate 140mila tonnellate di inerti all’interno del Parco Naturale Regionale sottoposta a vincolo paesaggistico. Evasa l’ecotassa per un milione di euro ...