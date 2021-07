Sicilia, le opere di Mitoraj in mostra dal 24 luglio (Di lunedì 19 luglio 2021) Dal 24 luglio fino al 31 ottobre alcune delle più importanti opere del grande artista Igor Mitoraj famoso in tutto il mondo per i suoi “giganti feriti”, saranno esposte per la prima volta contemporaneamente in tre luoghi straordinari dell’arte e della cultura, famosi in tutto il mondo, come Noto, Villa Romana del Casale e la città storica di Piazza Armerina. I comuni di questi siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità Unesco hanno deciso di allestire questa mostra per esprimere un messaggio di speranza e di rigenerazione, dopo l’emergenza sanitaria che ha rimesso in discussione le condizioni e gli stili di vita a livello ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 luglio 2021) Dal 24fino al 31 ottobre alcune delle più importantidel grande artista Igorfamoso in tutto il mondo per i suoi “giganti feriti”, saranno esposte per la prima volta contemporaneamente in tre luoghi straordinari dell’arte e della cultura, famosi in tutto il mondo, come Noto, Villa Romana del Casale e la città storica di Piazza Armerina. I comuni di questi siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità Unesco hanno deciso di allestire questaper esprimere un messaggio di speranza e di rigenerazione, dopo l’emergenza sanitaria che ha rimesso in discussione le condizioni e gli stili di vita a livello ...

