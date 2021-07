“Scudetto assicurato”: Juve, Allegri rivuole la sua ‘arma’ segreta (Di lunedì 19 luglio 2021) Simone Padoin potrebbe essere il nome a sorpresa per rinfoltire lo staff tecnico a disposizione di Massimiliano Allegri alla Juventus. Gradita visita per la Juventus alla Continassa. L’ex Simone Padoin, infatti, è andato a trovare la squadra per una visita che in realtà può nascondere gli inizi di un futuro insieme, sotto chiavi diverse. Nonostante Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 19 luglio 2021) Simone Padoin potrebbe essere il nome a sorpresa per rinfoltire lo staff tecnico a disposizione di Massimilianoallantus. Gradita visita per lantus alla Continassa. L’ex Simone Padoin, infatti, è andato a trovare la squadra per una visita che in realtà può nascondere gli inizi di un futuro insieme, sotto chiavi diverse. Nonostante Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GiovanniFarini : @sscnapoli @victorosimhen9 Scudetto assicurato - Thor_sixtysix : @Eurosport_IT Ok, spostiamoci Scudetto assicurato ?????????? - Kappa958 : @ZZiliani Ma tu non avevi detto che con rocchi lo scudetto per la Juve è assicurato? Mi cadi sulle basi zilià - F9012419 : @farted94 Noi abbiamo speso più di tutti, noi abbiamo la rosa più forte del campionato e con Giroud lo scudetto è a… - WSMN00 : Mi avevano assicurato che puntassero allo scudetto -