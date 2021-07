Quarantena a Ibiza, una 28enne racconta: “Non viaggiate all’estero. Mi sono ritrovata in ‘un inferno'” (Di lunedì 19 luglio 2021) Dice di pensarci bene prima di fare un viaggio all’estero. E per rendere il suo messaggio più incisivo Kimberly McIlwham, 28 anni di Neilston, nell’East Renfrewshire, racconta la sua esperienza. Siamo a Ibiza e la ragazza, mentre si trovava sull’isola per godersi sole e mare, è risultata positiva al covid-19. A quel punto è stata portata in un ‘covid hotel’ che lei definisce “un inferno” nel quale è stata “abbandonata a se stessa”. “sono partita per Ibiza per rimanerci cinque giorni, ma dovrò restare molto di più. Poi dovrò organizzare un volo verso casa e rimettermi in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Dice di pensarci bene prima di fare un viaggio. E per rendere il suo messaggio più incisivo Kimberly McIlwham, 28 anni di Neilston, nell’East Renfrewshire,la sua esperienza. Siamo ae la ragazza, mentre si trovava sull’isola per godersi sole e mare, è risultata positiva al covid-19. A quel punto è stata portata in un ‘covid hotel’ che lei definisce “un” nel quale è stata “abbandonata a se stessa”. “partita perper rimanerci cinque giorni, ma dovrò restare molto di più. Poi dovrò organizzare un volo verso casa e rimettermi in ...

