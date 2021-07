Parma, Krause: «In arrivo altri acquisti. Prima la Serie A, poi l’Europa» (Di lunedì 19 luglio 2021) Kyle Krause, presidente del Parma, ha svelato gli obiettivi futuri del club gialloblù: le sue dichiarazioni Kyle Krause, presidente del Parma, ha svelato gli obiettivi futuri del club gialloblù. Le sue dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta di Parma. CALCIOMERCATO – «Quando siamo subentrati a Nuovo Inizio erano già stati scelti direttore sportivo ed allenatore, quindi solo in seguito abbiamo potuto operare secondo quelle che erano le nostre idee. Con Ribalta volevamo un allenatore che sposasse la nostra filosofia ed Enzo ha la nostra stessa mentalità. Ha voglia di imparare e sono convinto di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Kyle, presidente del, ha svelato gli obiettivi futuri del club gialloblù: le sue dichiarazioni Kyle, presidente del, ha svelato gli obiettivi futuri del club gialloblù. Le sue dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta di. CALCIOMERCATO – «Quando siamo subentrati a Nuovo Inizio erano già stati scelti direttore sportivo ed allenatore, quindi solo in seguito abbiamo potuto operare secondo quelle che erano le nostre idee. Con Ribalta volevamo un allenatore che sposasse la nostra filosofia ed Enzo ha la nostra stessa mentalità. Ha voglia di imparare e sono convinto di ...

Advertising

TUTTOB1 : Parma, Krause: 'La retrocessione non ha fermato il nostro progetto: subito la A, poi l'Europa' - tcm24com : Parma, Krause: 'Il Parma ritornerà in serie A, poi vogliamo giocare in Europa' #krause #parma - sportparma : Il Parma di Krause continua a strutturarsi e assumere - ParmaLiveTweet : Gazzetta di Parma intervista Krause: 'Progetto a lungo termine, ma pensiamo alla A' - psb_original : Parma, Krause: 'L'obiettivo è quello di ritornare a giocare in Serie A prima e in Europa poi' #SerieB -