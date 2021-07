Lolita | Kubrick e il sogno di Nabokov

(Di lunedì 19 luglio 2021) Quando per la prima volta Stanleypensa di girare un film tratto dal romanzo “” è da mesi che litiga in maniera furiosa con una delle star più famose di Hollywood: Marlon Brando. Il regista newyorchese si è infatti imbarcato nella realizzazione di un film western su cui però il celebre attore vuole avere l’ultima parola su ogni dettaglio. Tanto che, dopo vari tira e molla,viene licenziato e Brando farà per la prima e ultima volta nella sua carriera il regista. Il risultato è “I due volti della vendetta” che è un film di un certo valore, ma questa è un’altra storia. Nel frattempo per le mani di ...

Quando per la prima volta Stanley Kubrick pensa di girare un film tratto dal romanzo "Lolita" è da mesi che litiga in maniera furiosa con una delle star più famose di Hollywood: Marlon Brando. Il regi ...Un approfondimento sul film del 1997 Lolita, interpretato da Jeremy Irons, con curiosità sulla trama, il cast e molto altro.