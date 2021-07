L’Italia crolla clamorosamente contro la Corea del Nord – 19 luglio 1966 – VIDEO (Di lunedì 19 luglio 2021) Il 19 luglio 1966 L’Italia crolla clamorosamente contro la Corea del Nord nella fase a gironi del Mondiale in Inghilterra Quella del 19 luglio 1966 è una macchia indelebile della storia del calcio azzurro. Quel giorno, a Middlesbrough, in Inghilterra, si giocò la gara contro la Corea del Nord, valida per il terzo incontro del Mondiale. Nonostante L’Italia partisse con i pronostici a favore, la gara terminò 1-0 per gli ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Il 19ladelnella fase a gironi del Mondiale in Inghilterra Quella del 19è una macchia indelebile della storia del calcio azzurro. Quel giorno, a Middlesbrough, in Inghilterra, si giocò la garaladel, valida per il terzo indel Mondiale. Nonostantepartisse con i pronostici a favore, la gara terminò 1-0 per gli ...

