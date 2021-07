Interruzione di pubblico servizio: i dannati della Fi-Pi-Li vanno in Procura (Di lunedì 19 luglio 2021) In 57 chiedono un’inchiesta sulla superstrada. L’avvocato Francesco Bagattini: «Ora parlerà la legge» Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 19 luglio 2021) In 57 chiedono un’inchiesta sulla superstrada. L’avvocato Francesco Bagattini: «Ora parlerà la legge»

Advertising

LUCABRAMBILLA24 : Eh una querela per interruzione di Pubblico servizio??????? - DanielsunIt : @BarbaraRaval @GiulioMarini2 Non è interruzione di pubblico servizio? - infoitcultura : Belen Rodriguez, il parto finisce in Procura. Esposto del Codacons: «Interruzione di pubblico servizio o abuso d'uf… - DrGregHouse73 : @Fernana48631339 No, se usarli causerebbe interruzione di pubblico servizio... - AleInnamorati : @beabri @civati Non esiste l'interruzione di pubblico servizio? Dovrebbe. -