Il “virologo” Salvini dice che il green pass è una “cazz..a” e il figlio non deve essere inseguito con una siringa (Di lunedì 19 luglio 2021) Matteo Salvini, mentre ogni giorno i contagi risalgono, ha di nuovo tolto dall’armadio la divisa da virologo per pontificare su green pass e vaccini: secondo il leader della Lega gli under 40 non devono essere obbligati a vaccinarsi, spiega facendo il solito esempio pittoresco con il figlio. Chissà perché però i contagiati del focolaio di Monteverde a Roma, ma non solo, sono quasi tutti giovani. Il green pass è “una cazzata pazzesca” che porta solo un “casino totale”, ha spiegato Salvini parlando in piazza a Rosolina ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Matteo, mentre ogni giorno i contagi risalgono, ha di nuovo tolto dall’armadio la divisa daper pontificare sue vaccini: secondo il leader della Lega gli under 40 non devonoobbligati a vaccinarsi, spiega facendo il solito esempio pittoresco con il. Chissà perché però i contagiati del focolaio di Monteverde a Roma, ma non solo, sono quasi tutti giovani. Ilè “unaata pazzesca” che porta solo un “casino totale”, ha spiegatoparlando in piazza a Rosolina ...

albeggiava52 : Da oggi nel mondo abbiamo un eccellente virologo in più: il dott. prof. cav. gran uff. figl. di putt. Salvini dott.… - luisaauri : Dal virologo Salvini: 'io non sono un medico per decidere' al virologo Lollobrigida 'vacciniamo dopo i 40 anni', è un attimo - SardegnaG : RT @FRanceskoPAris: #Salvini contro tutte le critiche si è finalmente deciso a vaccinarsi! Lo farà domani all'istituto Rovagnati a Culatell… - FRanceskoPAris : #Salvini contro tutte le critiche si è finalmente deciso a vaccinarsi! Lo farà domani all'istituto Rovagnati a Cula… - morganti_enrico : RT @Th5stelle: #Salvini dice che non farà appelli a favore dei #vaccini perché non è un medico. A me risulta che non sia neanche un virolog… -