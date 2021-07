I programmi in tv oggi, 20 luglio 2021: omaggio alla Carrà e Mr Wrong (Di martedì 20 luglio 2021) Su Canale 5 Mr Wrong – Lezioni d’amore, su Rai Uno Carramba che sorpresa! Guida ai programmi Tv della serata del 20 luglio 2021 Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 20 luglio 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. FILM Su Rai Due dalle 21.20 Miss Fisher e la cripta delle lacrime. Dopo aver liberato una giovane beduina tenuta ingiustamente prigioniera a Gerusalemme, Miss Fisher indaga sulla scomparsa ... Leggi su lopinionista (Di martedì 20 luglio 2021) Su Canale 5 Mr– Lezioni d’amore, su Rai Uno Carramba che sorpresa! Guida aiTv della serata del 20Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 20? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. FILM Su Rai Due dalle 21.20 Miss Fisher e la cripta delle lacrime. Dopo aver liberato una giovane beduina tenuta ingiustamente prigioniera a Gerusalemme, Miss Fisher indaga sulla scomparsa ...

Advertising

reportrai3 : Marco Mancini, capo reparto del Dis, è stato sentito oggi in audizione dal Copasir. È lo 007 che, come mostrato da… - clumsywitch : Comunque da bambina mi terrorizzavano i programmi col bollino rosso e ad oggi ancora provo un po’ d’ansia quando vedo qualcosa così - TessaTrisRose : Sarà che io mi informo in altri modi, ma io non sopporto i programmi di attualità del dopo cena tipo report, e mio… - MattiaValcareng : Che programmi hai per oggi??? — Ho lavorato, tu??? - AntonioTalia : RT @NessunLuogo24: Per chi non avesse potuto ascoltarci in diretta oggi pomeriggio, ecco il link per il podcast della puntata: 'Il #Cambi… -