I nuovi parametri Covid: 5% terapie intensive e 10% corsie per tornare in giallo (Di lunedì 19 luglio 2021) Si andrà in zona gialla con un'occupazione delle terapie intensive superiore al 5% dei posti letto a disposizione e con quella dei reparti ordinari superiore al 10%. Con il virus che rialza la testa, ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 luglio 2021) Si andrà in zona gialla con un'occupazione dellesuperiore al 5% dei posti letto a disposizione e con quella dei reparti ordinari superiore al 10%. Con il virus che rialza la testa, ...

Advertising

fanpage : In arrivo la decisione del Governo sul #GreenPass - LuigiAssecasa : RT @serebellardinel: Effettuata vaccinazione #COVID19 il 19 maggio 2021,durante il #governodeipeggiori! Nessun #greenpass ricevuto! #ASL ri… - cocchi2a : RT @serebellardinel: Effettuata vaccinazione #COVID19 il 19 maggio 2021,durante il #governodeipeggiori! Nessun #greenpass ricevuto! #ASL ri… - SpaceCowboy21 : @GiovanniToti E al governo non devono chiudere piu! L idea dei nuovi parametri è una presa in giro si chiuderà tutto lo stesso cosi. - globalistIT : -