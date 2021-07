Advertising

TuttoAndroid : HONOR Magic 3 5G e Magic 3 Pro 5G non hanno più segreti grazie a questi leak - telefoninonet : Honor Magic 3: dove lo abbiamo già visto? - andreastoolbox : Come sarà Honor Magic 3 e quando arriva | Libero Tecnologia - MoliPietro : Honor Magic 3: presentati nuovi quattro dispositivi - ReTwitStorm_ita : #Scovate le #Specifiche #Tecniche dei #Nuovi #Honor #Magic 3 5G e 3 Pro 5G (foto) -

Ultime Notizie dalla rete : HONOR Magic

Libero Tecnologia

Dopo aver visto per la prima volta il suo design qualche giorno fa, sono state svelate alcune delle specifiche tecniche dell'3 5G e 3 Pro 5G , i dispositivi di fascia premium dial centro di nuove indiscrezioni. Specifiche tecniche:3 5G Display : 6,76 QHD+ AMOLED curvo con rafresh rate 120 ...... Durata Della Batteria 14 Giorni, 10 modalità allenamento, Salute delle donne, Nero In offerta a 42,41 - invece di 79,00 sconto 46% - fino al 18 lug 21 Click qui per approfondireWatch ...Honor è pronta a tornare in grande stile dopo un periodo di assenza per le difficoltà di Huawei. Honor Magic 3 arriverà prestissimo, ecco quanto sappiamo finora ...La famiglia Honor Magic 3 sarà composta da quattro device, ognuno dei quali un vero e proprio smartphone top di gamma ...