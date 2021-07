Galaxy Z Fold3 | fotocamere come Z Fold2 ma più resistente | conferme su 11 agostoHDblog it

(Di lunedì 19 luglio 2021) Samsung anticipa per errore l’orario dell’eventoUnpacked dell’11 agosto. E gli ultimi rumor suZ Fold 3 e Z Flip 3 parlano di schermi mai così resistenti madeludenti.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Più passano i giorni, meno segreti restano sul conto dei nuovi pieghevoli di Samsung, ovveroZ Flip3 . Sappiamo che i foldable saranno infatti protagonisti del prossimoUnpacked , e avevamo già forti indicazioni sul fatto che l'appuntamento si sarebbe tenuto il prossimo ...In attesa dei nuoviWatch 4 eWatch 4 Classic , che Samsung presenterà nel suo prossimo evento Unpacked fissato per l'11 agosto (assieme ai pieghevolie Z Flip3 ), l'azienda coreana non abbandona i suoi prodotti già sul mercato basati sulla piattaforma Tizen, che coi prossimi modelli verrà dismessa a favore del nuovo Wear sviluppato ...Samsung anticipa per errore l'orario dell'evento Galaxy Unpacked dell'11 agosto. E gli ultimi rumor su Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 parlano di schermi mai così resistenti ma fotocamere deludenti.Samsung nella giornata di oggi ha confermato per sbaglio l'evento Unpacked dell'11 agosto vociferato da tempo, nascondendo subito la pagina dedicata.