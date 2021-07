Denise Pipitone | Piera Maggio | cattiva informazione sui processi

(Di lunedì 19 luglio 2021) . La mamma dipunta il dito sulla comunicazione Le parole. Quante parole sono state scritte, pronunciate sul rapimento di? Infinite. Ad iniziare da coloro che hanno testimoniato perché ritenute persone informate sui fatti, quante parole vere, quante bugie, quante illazioni, quante parole omesse. E poi l’che si è tuffata a capofitto in questa tragedia, cercando di coglierne tutti gli aspetti. Ti potrebbe interessare>>>, l’ex Pm Angioni pronta alla difesa: “Voglio il processo” Le parole sono ...

Advertising

RoRoberta97 : RT @Vale32147440: AIUTIAMO PIERA MAGGIO... AIUTIAMOLA A FARE BATTERE DI NUOVO IL CUORE TROVANDO DENISE..AIUTIAMOLA DANDOLE SPERANZA, AIUTIA… - domenicosabell1 : ... un'ora a dire agli italiani che matteo messina denaro è morto e che anche la denise pipitone non è più tra i vi… - LilloME9 : RT @Vale32147440: AIUTIAMO PIERA MAGGIO... AIUTIAMOLA A FARE BATTERE DI NUOVO IL CUORE TROVANDO DENISE..AIUTIAMOLA DANDOLE SPERANZA, AIUTIA… - Vale32147440 : AIUTIAMO PIERA MAGGIO... AIUTIAMOLA A FARE BATTERE DI NUOVO IL CUORE TROVANDO DENISE..AIUTIAMOLA DANDOLE SPERANZA,… - stoabestemmia : RT @tweetnewsit: #DenisePipitone, lo sfogo di Anna Corona a #QuartoGrado: “Tutta Mazara sa che…” -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Lo sfogo di Piera Maggio, mamma di, su Facebook. La donna è in cerca della coerenza che sembra ormai essere svanita. Argomenti trattati: la lotta di Piera Maggio, le parole della mamma ...A parlare, ai microfoni di Quarto Grado, è Anna Corona , ex moglie di Pietro Pulizzi , il padre naturale di, la piccola sparita nel nulla il 1° settembre del 2004. Venerdì 16 luglio ...MAZARA DEL VALLO - "Informazione e coerenza, dove siete"? È l'inizio di un lungo sfogo di Piera Maggio, madre della piccola Denise Pipitone, scomparsa a ...Anna Corona torna a parlare della scomparsa di Denise Pipitone. Ha ribadito ancora che lei e la figlia non c'entrano. Ecco cosa ha detto ...