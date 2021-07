Che fare a Roma? Scrive Giuseppe Fioroni (Di lunedì 19 luglio 2021) C’è chi lavora per destabilizzare la politica italiana. Più cresce il consenso di Draghi, più s’alza il controcanto delle minoranze di potere. Fa parte di questo gioco il tentativo di disegnare a tavolino lo scenario del prossimo anno, specialmente per quel che riguarda l’elezione del Presidente della Repubblica. Non si nasconde, da parte di alcuni, il desiderio di modificare il corso della vita democratica: nuovo inquilino al Quirinale, nuove elezioni subito appresso. In questo modo l’Italia entrerebbe in un ciclo di ritrovata incertezza, mentre lo sforzo di unità, oggi incarnato dall’esecutivo di larghe intese, andrebbe vanificato. Bisogna tenere la barra dritta. Forse riusciremo ad ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 luglio 2021) C’è chi lavora per destabilizzare la politica italiana. Più cresce il consenso di Draghi, più s’alza il controcanto delle minoranze di potere. Fa parte di questo gioco il tentativo di disegnare a tavolino lo scenario del prossimo anno, specialmente per quel che riguarda l’elezione del Presidente della Repubblica. Non si nasconde, da parte di alcuni, il desiderio di modificare il corso della vita democratica: nuovo inquilino al Quirinale, nuove elezioni subito appresso. In questo modo l’Italia entrerebbe in un ciclo di ritrovata incertezza, mentre lo sforzo di unità, oggi incarnato dall’esecutivo di larghe intese, andrebbe vanificato. Bisogna tenere la barra dritta. Forse riusciremo ad ...

Advertising

Pontifex_it : Solo il cuore che non si fa rapire dalla fretta è capace di commuoversi, cioè di non lasciarsi prendere da sé stess… - CarloCalenda : Dato il momento delicato credo che sarebbe importante che tutti i candidati invitassero i romani a vaccinarsi. Dico… - mante : Mentre alcuni si domandano come sia possibile che uno come Conte che dice scioltamente “vadino” possa fare il leade… - arrow_michelle : 4. Nessuno che inquadra il problema generale, cioè che la sicurezza ha un costo, non solo economico, ma spesso un c… - Tofunitez : perché l'ho sognata? non voglio più averci a che fare con lei. -

Ultime Notizie dalla rete : Che fare In Belgio i sans - papiers lottano per i loro diritti Senza documenti non puoi fare niente. Piuttosto che morire lentamente, mi chiedo se non dovrei andarmi a comprare della benzina e darmi fuoco. E qui non sono l'unico a pensarla così". "Qui" è la ...

Le foto false delle manifestazioni francesi contro il Green pass Ma queste non sono cose importanti, che parlo a fare?". Ironia della sorte, anche questa foto risale al 2018 come riportato in alcuni blog e siti francesi .

Diniego sanatoria edilizia: che fare? La Legge per Tutti Honor Magic 3 5G e Honor Magic 3 Pro 5G, spuntano le specifiche tecniche In queste ultime ore sono emerse le prime specifiche tecniche che animeranno i nuovi smartphone targati Honor e stiamo parlando dell’Honor Magic 3 5G e Honor Magic 3 ...

In Belgio i sans-papiers lottano per i loro diritti Dal 23 maggio oltre 450 persone senza documenti portano avanti uno sciopero della fame a Bruxelles per chiedere di poter lavorare nel paese in cui vivono da anni. È una lotta per la dignità di tutti.

Senza documenti non puoiniente. Piuttostomorire lentamente, mi chiedo se non dovrei andarmi a comprare della benzina e darmi fuoco. E qui non sono l'unico a pensarla così". "Qui" è la ...Ma queste non sono cose importanti,parlo a?". Ironia della sorte, anche questa foto risale al 2018 come riportato in alcuni blog e siti francesi .In queste ultime ore sono emerse le prime specifiche tecniche che animeranno i nuovi smartphone targati Honor e stiamo parlando dell’Honor Magic 3 5G e Honor Magic 3 ...Dal 23 maggio oltre 450 persone senza documenti portano avanti uno sciopero della fame a Bruxelles per chiedere di poter lavorare nel paese in cui vivono da anni. È una lotta per la dignità di tutti.