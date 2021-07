Calciomercato, l’Inter trema | Raiola lo porta in Spagna (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo la cessione di Hakimi al Psg, l’Inter ha bisogno di trovare sul Calciomercato un laterale destro in grado di sostituire il marocchino. Uno dei nomi nel taccuino dei nerazzurri… L'articolo Calciomercato, l’Inter trema Raiola lo porta in Spagna è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo la cessione di Hakimi al Psg,ha bisogno di trovare sulun laterale destro in grado di sostituire il marocchino. Uno dei nomi nel taccuino dei nerazzurri… L'articololoinè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

SkySport : L'Inter si muove sugli esterni, il Milan non si ferma: ascolta il PODCAST di calciomercato #SkySport… - Gazzetta_it : Inter, ipotesi ritorno per Keita: sarebbe l'arma in più per Inzaghi? #calciomercato - Gazzetta_it : #calciomercato #Maran: 'Grinta, corsa, tecnica e duttilità. #Nandez è perfetto per l'@Inter' - Bubu_Inter : RT @cmdotcom: L'#Inter aspetta #Sanchez: dall'infortunio col Cile al super ingaggio, la scelta sul futuro [@TramacEma] - cmdotcom : L'#Inter aspetta #Sanchez: dall'infortunio col Cile al super ingaggio, la scelta sul futuro [@TramacEma]… -