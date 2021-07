Alena Seredova e Ilaria D’Amico | tensione tra le due

(Di lunedì 19 luglio 2021)continua a provare una fortenei confronti di. In una diretta su Instagram, la modella ha confermato il suo ”no” per quanto riguarda la famiglia allargata, rispondendo ad una domanda dei fan. La sua posizione, in merito al concetto di ”famiglia allargata” è nota da molti anni. Nella sua attuale L'articolo

Il Mattino

Qualche settimana fa sono iniziate le vacanze per la modellache è stata prima a Forte dei Marmi e poi si è spostata verso le Cinque Terre con il compagno Alessandro Nasi, la piccola ...Pernon è cambiato nulla. La tensione con Ilaria D'Amico resta altissima. In una diretta sul suo profilo Instagram , infatti, l'ex modella ha confermato il suo 'no' alla famiglia allargata ...Alena Seredova continua a provare una forte tensione nei confronti di Ilaria D’Amico. In una diretta su Instagram, la modella ha confermato il suo ”no” per quanto riguarda la famiglia allargata, ...La modella e attrice di origine ceca, Alena Seredova, ha ribadito che non intende costruire una famiglia allargata con l'ex e la sua nuova compagna, la giornalista Ilaria D'Amico ...