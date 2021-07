Zan dice no ai compromessi al ribasso: 'Meglio nessuna legge che una legge decapitato' (Di domenica 18 luglio 2021) Parole chiare e nette: no a compromessi al ribasso. Io do un avviso ai naviganti, Meglio nessuna legge che una legge pessima, che rischia di essere discriminatoria. Nessuno vuole comprimere il ... Leggi su globalist (Di domenica 18 luglio 2021) Parole chiare e nette: no aal. Io do un avviso ai naviganti,che unapessima, che rischia di essere discriminatoria. Nessuno vuole comprimere il ...

Advertising

bobogiac : Quindi Letta il duro che “sul ddl Zan non si tratta” (ammazzando la legge), dice che sulla giustizia si può trattar… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - marioma33117900 : RT @bobogiac: Quindi Letta il duro che “sul ddl Zan non si tratta” (ammazzando la legge), dice che sulla giustizia si può trattare (ammazza… - marcoranieri72 : RT @bobogiac: Quindi Letta il duro che “sul ddl Zan non si tratta” (ammazzando la legge), dice che sulla giustizia si può trattare (ammazza… - pierpaologuria : RT @bobogiac: Quindi Letta il duro che “sul ddl Zan non si tratta” (ammazzando la legge), dice che sulla giustizia si può trattare (ammazza… -