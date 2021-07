Se gli studenti sono rallentati non date la colpa alla Dad (Di domenica 18 luglio 2021) Che cosa c’è di più grave, per una comunità, del sapere che la metà dei suoi giovani sono dei ritardati? Che a diciotto anni hanno le conoscenze e le competenze di tredici? Che la loro incapacità di scrivere, comprendere un testo, organizzare un discorso, risolvere problemi condizionerà in maniera irreversibile le relazioni personali, la carriera, la stessa vita di una generazione? Niente dovrebbe destare maggiore allarme di un’emergenza educativa come questa, senza precedenti nella storia repubblicana. Eppure l’infausta diagnosi dei test Invalsi sul livello di apprendimento degli studenti italiani non trova più di uno strapuntino sulla ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 luglio 2021) Che cosa c’è di più grave, per una comunità, del sapere che la metà dei suoi giovanidei ritardati? Che a diciotto anni hanno le conoscenze e le competenze di tredici? Che la loro incapacità di scrivere, comprendere un testo, organizzare un discorso, risolvere problemi condizionerà in maniera irreversibile le relazioni personali, la carriera, la stessa vita di una generazione? Niente dovrebbe destare maggiorerme di un’emergenza educativa come questa, senza precedenti nella storia repubblicana. Eppure l’infausta diagnosi dei test Invalsi sul livello di apprendimento degliitaliani non trova più di uno strapuntino sulla ...

Advertising

DSantanche : Quando si parla di chiusure a cuor leggero e di lasciare gli studenti a casa si gioca sulla loro pelle. I maturandi… - stebellentani : 'In tutte le materie le perdite maggiori di apprendimento si registrano in modo molto più accentuato tra gli alliev… - GiorgioJayDee : RT @AxiaFel: Quindi Malta respinge gli immigrati africani per i quali dovrebbe spendere 50 eu a giorno cad. ma trattiene 150 studenti itali… - GMarcuccio : RT @AxiaFel: Quindi Malta respinge gli immigrati africani per i quali dovrebbe spendere 50 eu a giorno cad. ma trattiene 150 studenti itali… - gpfabing : RT @HuffPostItalia: Se gli studenti sono rallentati non date la colpa alla Dad -