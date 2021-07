Qualificazioni Wta Gdynia 2021 | Di Sarra batte Mrdeza e raggiunge il main draw

(Di domenica 18 luglio 2021) Federica Diha sconfitto Terezamediante il punteggio di 6-4, 7-5, garantendosi l’accesso nel tabellone principale del Wta 250 di. Prestazione autorevole della tennista italiana, che ha reso sulla falsariga del match contro Gabriela Talaba, portando a casa una qualificazione inparticolarmente importante. Dinon ha concesso alcun set all’avversaria, sebbene il parziale abbia rappresentato una girandola di emozioni con break e contro-break; l’azzurra è riuscita a spuntarla di misura, per poi far valere l’efficacia della propria prima ...

Advertising

sportface2016 : #WtaGdynia 2021: #DiSarra raggiunge il tabellone principale - zazoomblog : WTA Palermo 2021: Di Giuseppe Rosatello e Delai al turno decisivo delle qualificazioni - #Palermo #2021: #Giuseppe… - OA_Sport : WTA Palermo 2021: tris azzurro al turno decisivo del tabellone cadetto - zazoomblog : Qualificazioni Wta Palermo 2021: avanzano Di Giuseppe Rosatello e Delai - #Qualificazioni #Palermo #2021: - zazoomblog : Qualificazioni Wta Palermo 2021: avanzano Di Giuseppe Rosatello e Delai - #Qualificazioni #Palermo #2021: -

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Wta

2 - la russa d'Italia, Liudmila Samsonova (55), vincitrice quest'anno del500 di Berlino ed ... Federica Bilardo, entrata nel tabellone dellegrazie ad una Wild Card. L'altra ...ORDINE DI GIOCO SINGOLARE DOPPIOSuperTennis, la tv della Fit, segue in diretta e in esclusiva il250 di Palermo. Questa la programmazione: lunedì 19 luglio - LIVE alle ore 16.00 e ...Il Poland Open ritorna a diciassette anni di distanza dall’ultima edizione disputata a Sopot e vinta da Flavia Pennetta. Questa nuova iterazione, ribattezzata BNP Paribas Poland Open, si giocherà inve ...In attesa delle qualificazioni, che sono in corso di svolgimento, sono quattro le giocatrici italiane al via nel tabellone principale: Giulia Gatto-Monticone e le tre wild card Lucia Bronzetti, Nuria ...