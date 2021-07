Operazione dei Carabinieri: droga sul tetto di un teatro nel Napoletano (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – droga nascosta in un borsello occultato sul tetto di un teatro. È quanto hanno scoperto i Carabinieri a Torre Annunziata (Napoli) nell’ambito dei servizi disposti dal Comando provinciale che hanno visto impegnati i militari della Compagnia oplontina insieme con quelli del Reggimento Campania che hanno controllato le strade cittadine e dei comuni vicini. Nel corso delle perquisizioni effettuate nel quartiere denominato ”Rione Carceri”, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un borsello con all’interno 12 grammi di cocaina, un bilancino di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) –nascosta in un borsello occultato suldi un. È quanto hanno scoperto ia Torre Annunziata (Napoli) nell’ambito dei servizi disposti dal Comando provinciale che hanno visto impegnati i militari della Compagnia oplontina insieme con quelli del Reggimento Campania che hanno controllato le strade cittadine e dei comuni vicini. Nel corso delle perquisizioni effettuate nel quartiere denominato ”Rione Carceri”, ihanno rinvenuto e sequestrato un borsello con all’interno 12 grammi di cocaina, un bilancino di ...

