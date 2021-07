Nubifragio a Palermo, sub in strada per salvare le persone (Di domenica 18 luglio 2021) Il violento Nubifragio si è abbattuto su Palermo nella notte tra sabato e domenica. I sub sono intervenuti per salvare gli automobilisti intrappolati in strada Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 luglio 2021) Il violentosi è abbattuto sunella notte tra sabato e domenica. I sub sono intervenuti pergli automobilisti intrappolati in

Advertising

repubblica : Violento nubifragio a Palermo, strade allagate e automobilisti intrappolati - repubblica : Nubifragio a Palermo, i sub in strada per salvare la gente bloccata - Radio1Rai : ??#Maltempo Un violento nubifragio si è abbattuto su #Palermo dalle prime luci dell'alba. Un centinaio gli intervent… - lindaeciao : RT @Virus1979C: (Orlando è sindaco di palermo quasi ininterrottamente da circa 35 anni.. C'era ancora il muro di berlino..????) Palermo, nubi… - Lucia05149332 : RT @cesarebrogi1: Nubifragio a Palermo, i sub in strada per salvare la gente bloccata -