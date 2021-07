Lugano-Inter | delude Agoumé | serve altro per essere il vice-Brozovic

(Di domenica 18 luglio 2021) Luciennte inNonostante l’assist fornito a Satriano per il gol del 2 a 2, non è stata particolarmente brillante la prestazione di Luciennella prima uscita stagionale dell’nell’amichevole vinta ai rigori contro il. Il centrocampista francese ha giocato decisamente meglio da mezzala che da regista. “Troppo timido e a tratti molle. Non dimostra sul campo tutte quelle qualità che ogni addetto ai lavori gli riconosce. Cicca la prima stagionale. Sicuramente da rivedere. Peril...

, Ranocchia: "Importante aver vinto" Ranocchia, autore del rigore che ha decretato la vittoria dell', commenta così il successi contro il: "Un buon test, è importante avere vinto. ...Prima uscita stagionale per l'di Simone Inzaghi, che ha battuto ilai calci di rigore dopo il 2 - 2 nei 90'. I nerazzurri, sotto di due gol, hanno mostrato carattere e sono riusciti a rimetterla in piedi grazie ai gol ...Inter: Federico Dimarco è tornato alla base dopo l'esperienza positiva al Verona. Adesso però cerchiamo di capire perché non va ceduto ...Nella giornata di ieri sono state ben dieci le squadre di Serie A scese in campo nelle amichevoli estive, mentre oggi saranno sette.