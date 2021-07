Corea Nord: vietato ai giovani l'uso dello slang del Sud (Di domenica 18 luglio 2021) Kim Jong - un insiste nella sua guerra contro l'influenza straniera: i media di regime, riferisce la Bbc, hanno chiesto ai ragazzi NordCoreani di non usare lo slang del Sud. E ci sono stati anche ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 luglio 2021) Kim Jong - un insiste nella sua guerra contro l'influenza straniera: i media di regime, riferisce la Bbc, hanno chiesto ai ragazzini di non usare lodel Sud. E ci sono stati anche ...

Covid e psicosi di Kim Jong Un: Corea del Nord allo stremo Che cosa sta succedendo in Corea del Nord? È difficile dare una risposta certa a una domanda del genere. Se prima della pandemia di Covid - 19 le vicende nordcoreane erano avvolte nel mistero, in seguito all'emergenza sanitaria ...

Corea Nord: vietato ai giovani l'uso dello slang del Sud - Asia ANSA Nuova Europa Corea Nord: vietato ai giovani l'uso dello slang del Sud ROMA, 18 LUG - Kim Jong-un insiste nella sua guerra contro l'influenza straniera: i media di regime, riferisce la Bbc, hanno chiesto ai ragazzi nordcoreani di non usare lo slang del Sud. E ci sono sta ...

