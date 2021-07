Calciomercato Juventus – Locatelli più vicino: le due “armi” bianconere (Di domenica 18 luglio 2021) Manuel Locatelli sempre più vicino alla Juventus in questa sessione di Calciomercato. Due armi per convincere il centrocampista del Sassuolo Leggi su pianetamilan (Di domenica 18 luglio 2021) Manuelsempre piùallain questa sessione di. Dueper convincere il centrocampista del Sassuolo

Advertising

Gazzetta_it : #Locatelli vede solo Juve: Bonucci e Chiellini in marcatura e l'ottimismo resta #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | Nuovo incontro #Sassuolo-#Juventus per #Locatelli: i dettagli - SkySport : Come giocherà la nuova Juve di Allegri? E c'è un nuovo messaggio di Cristiano Ronaldo #SkySport #Juventus #Juve… - pccpla : RT @calciomercatoit: #Juventus, occasione #Tolisso: può lasciare il #BayernMonaco per 20 milioni di euro - zazoomblog : Calciomercato Juventus scambio a sorpresa Ramsey all’Inter! - #Calciomercato #Juventus #scambio -