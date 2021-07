Atp Bastad 2021: Ruud supera anche Coria e trionfa in finale (Di domenica 18 luglio 2021) Casper Ruud ha battuto Federico Coria per 6-3, 6-3, assicurandosi il titolo di campione dell’Atp 250 di Bastad 2021. Secondo titolo a questo livello del norvegese, nel 2021, a maggio conquistatore dell’Atp 250 di Ginevra a discapito di Denis Shapovalov; nel complesso, terzo titolo in carriera di Ruud, tris sulla terra rossa: il primo era arrivato a Buenos Aires nel 2020, ai danni di Pedro Sousa. Il top 20 norvegese non ha lasciato scampo all’ottimo Coria, non dandogli tregua durante i suoi turni di battuta e martellando inoltre in uscita dal proprio servizio. Il dritto ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Casperha battuto Federicoper 6-3, 6-3, assicurandosi il titolo di campione dell’Atp 250 di. Secondo titolo a questo livello del norvegese, nel, a maggio conquistatore dell’Atp 250 di Ginevra a discapito di Denis Shapovalov; nel complesso, terzo titolo in carriera di, tris sulla terra rossa: il primo era arrivato a Buenos Aires nel 2020, ai danni di Pedro Sousa. Il top 20 norvegese non ha lasciato scampo all’ottimo, non dandogli tregua durante i suoi turni di battuta e martellando inoltre in uscita dal proprio servizio. Il dritto ...

