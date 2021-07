Vi ricordate «Clippy» di Office? Ora torna | ma sotto forma di emoji

(Di sabato 17 luglio 2021) Un tweet scommessa postato dall’account ufficiale di Microsoft: «Se questo post ottiene 20 mila likes, faremo rirecome», una sfida ai propri followers che negli anni ’90 hanno vissuto per primi la tecnologia dei sistemi operativi. Di tutta risposta l’audience di Microsoft non si fa attendere. Risultato?risui nostri schermi. LEGGI ANCHE >a lavoro: un sondaggio dice sì al loro utilizzorisu questi schermi L’agenzia Ansa segnala il ritorno die l’annuncio coincide con la giornata ...

Advertising

Asgard_Hydra : Vi ricordate Clippy? La famosa graffetta tornerà presto - fabriziocolista : Ricordate Clippy? L'assitente virtuale di Office che dispensava consigli, non richiesti, mentre si lavorava? Ebbene… -

Ultime Notizie dalla rete : ricordate Clippy

Tom's Hardware Italia

L'arrivo dicome emoji 3D fa parte di un aggiornamento più ampio che vedrà la riprogettazione di 1.800 emoji in Microsoft 365 con un design 3D e il linguaggio Fluent Design dell'azienda. "...Vi, il fastidioso, ma simpatico, assistente introdotto con Office 97 e poi eliminato dalla suite di produttività? Ecco, Microsoft ha minacciato di volerlo riportare in vita con le ...Microsoft ha annunciato 1800 nuove emoji ridisegnate in 3D, tra cui Clippy, l'iconico assistente Office a forma di graffetta animata.Microsoft sta concentrando molti dei suoi sforzi su Windows 11, ma ciò non significa che Windows 10 rimarrà al palo. La società continuerà a mantenere la stessa cadenza di agg ...