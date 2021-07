Verstappen in pole a Silverstone, vince la prima Sprint Race (Di sabato 17 luglio 2021) AGII - Max Verstappen su Red Bull ha vinto la prima Sprint Race della storia della Formula 1 e ha conquistato così pole position del Gran premio di Gran Bretagna che per la prima volta ha assegnato punti nelle qualifiche, svoltesi come una mini-gara sul circuito di Silverstone. Alle sue spalle si è piazzato campione del mondo Lewis Hamilton, terzo Valtteri Bottas, quarto un ottimo Charles Leclerc che con la sua Ferrari partirà della seconda fila. Male invece l'altra rossa di Carlos Sainz, che ha chiuso all'undicesimo posto dopo un contatto con George Russell al primo giro. ... Leggi su agi (Di sabato 17 luglio 2021) AGII - Maxsu Red Bull ha vinto ladella storia della Formula 1 e ha conquistato cosìposition del Gran premio di Gran Bretagna che per lavolta ha assegnato punti nelle qualifiche, svoltesi come una mini-gara sul circuito di. Alle sue spalle si è piazzato campione del mondo Lewis Hamilton, terzo Valtteri Bottas, quarto un ottimo Charles Leclerc che con la sua Ferrari partirà della seconda fila. Male invece l'altra rossa di Carlos Sainz, che ha chiuso all'undicesimo posto dopo un contatto con George Russell al primo giro. ...

Advertising

SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN VOLA NELLE FP2 ?? Le Ferrari vanno fortissimo LIVE ? - formula_2021 : SQ: Verstappen brucia Hamilton in partenza e si prende la pole! Bottas e Leclerc in seconda fila. Super start di Al… - bwoahgirl : Max Verstappen, unico pilota nel conquistare una “pole position” e laurearsi #BritishGP - dinoadduci : Sprint Race: vince Verstappen, è in pole a Silverstone. Hamilton 2°, Leclerc 4° - sportli26181512 : Verstappen 1° nella Qualifica Sprint di Silverstone: 'Sarà grande lotta con Hamilton': Max Verstappen esulta al ter… -