Temptation Island: svelato quando andrà in onda l'ultima puntata

Temptation Island è arrivato al suo giro di boa e lunedì sera sarà trasmessa la quarta puntata (in totale saranno sei). Come già ci hanno abituato in passato, infatti, Mediaset e Maria De Filippi non vogliono mai sforare in agosto con Temptation Island, per questo motivo le ultime due puntate saranno mandate in onda rispettivamente lunedì 26 luglio e subito martedì 27 luglio. Un doppio appuntamento settimane che scongiurerebbe così la fine nel mese di agosto dove la platea televisiva è nettamente inferiore e le pubblicità, purtroppo, pagano meno.

