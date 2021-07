Pesista ugandese in fuga: vuol restare in Giappone a lavorare (Di sabato 17 luglio 2021) Allarme in Giappone. Un atleta della delegazione dell'Uganda che avrebbe dovuto sottoporsi a test per il Covid non si è presentato e ora risulta irreperibile. Si chiama Julius Ssekitoleko, gareggia ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 luglio 2021) Allarme in. Un atleta della delegazione dell'Uganda che avrebbe dovuto sottoporsi a test per il Covid non si è presentato e ora risulta irreperibile. Si chiama Julius Ssekitoleko, gareggia ...

Ultime Notizie dalla rete : Pesista ugandese Pesista ugandese in fuga: vuol restare in Giappone a lavorare Il presidente del comitato organizzatore ha detto di non sapere se il pesista fosse vaccinato o meno.

Tokyo, la prima medaglia spetta a chi ci arriva... Si tratta del pesista ugandese Julius Ssekitoleko, pizzicato positivo all'arrivo a Tokyo e subito messo in isolamento. Ieri non si è presentato per il tampone di rito e la sua camera d'albergo era ...

Tokyo, la prima medaglia spetta a chi ci arriva... C’è chi non ce la fa perché ha beccato il Covid last minute e i protocolli giapponesi non gli concedono altro tempo. Chi, proprio per quei protocolli così rigidi, ha ...

